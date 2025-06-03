﻿尹錫悅發聲撐金文洙被轟幫倒忙

中評社北京6月3日電／據大公報報導，綜合韓聯社、法新社報導：韓國總統選舉6月3日正式舉行，選戰進入衝刺階段，4名韓國前總統公開露面，通過各種方式為各自陣營的候選人拉票。



共同民主黨候選人李在明民調一路領先，共同民主黨前總統文在寅5月29日上午在慶尚南道一處提前投票站完成事前投票，並在投票後接受採訪時表示：“希望國民能夠記住提前舉行總統選舉的原因”，並強調“這是一場將對尹錫悅政府國政整體失敗和內亂進行評判的選舉”“必須以壓倒性的審判，對相關責任人進行嚴格追責”。



曾被彈劾下台及入獄的朴槿惠則於5月24日公開會晤國民力量黨候選人金文洙，並在5月31日出現在大邱市西門市場。朴槿惠還於6月2日接連到訪釜山、蔚山和慶尚南道，陪同人士中不少身穿印有“金文洙”和數字“2”的紅色外套。



曾以收賄、濫用職權、挪用公款、貪污、逃稅等罪名被判監15年的前總統李明博也支持金文洙。李明博5月27日與金文洙在一家酒店共進午餐，還盛贊金文洙是“具備行政能力的廉潔候選人”，“希望他能成為一名治理國家的好總統”。



不過已成“票房毒藥”的尹錫悅還為金文洙背書則被認為是幫倒忙。尹錫悅5月31日呼籲“支持候選人金文洙”“我們就能守護國家的自由和未來”，被國民力量黨劃清界限稱“前總統不應該接近國民力量黨”。