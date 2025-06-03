韓國今大選　當選總統明宣誓就職

左圖：共同民主黨候選人李在明2日在首爾進行選前最後造勢活動。＼法新社；右圖：國民力量黨候選人金文洙2日在釜山進行拉票活動。＼美聯社 中評社北京6月3日電／據大公報報導，韓國第21屆總統選舉正式投票將於3日上午6時至下午8時進行，預計全部計票工作將於當地時間4日上午6時結束。由於本屆大選是在總統缺位的情況下舉行，當選總統最快將於4日上午7時許正式獲得總統職權，並開啟任期。當地時間2日，支持率領先的共同民主黨候選人李在明和國民力量黨候選人金文洙等進行最後一搏，李在明打團結牌，誓言要“結束內鬥、戰勝叛亂，並（讓韓國）成為全球經濟領先的大國”。



韓國將於6月3日正式投票選出一位新總統，接替因去年12月貿然發動戒嚴令被彈劾下台的前總統尹錫悅。全韓共設有14295個投票站，選民人數約4439萬。投票站開放時間為當地時間早6時至晚8時，投票結束後將立即開始計票。韓國輿論預測，本屆總統選舉初步結果或將於4日凌晨公布。



此外，為鼓勵投票日當天可能因故無法投票的選民提前投票，本屆總統選舉已於5月29日至30日進行“事前投票”，已有逾1500萬名選民參與，投票率為34.74%，是2014年設立該投票制度以來的第二高值。海外韓國公民也於5月20日至25日進行了投票。



據媒體報導，韓國《公職選舉法》規定，新任總統任期在前任總統任期結束次日的0時開啟。由於本屆大選是在總統缺位的情況下舉行，新任總統任期預計最早將於當地時間4日7時許開始。



韓國前總統文在寅也是在總統缺位的情況下當選，他曾在投票日次日（2017年5月10日）在國會邀請300多名人士從簡舉行就職宣誓儀式。新任總統就職典禮也可能遵循這一先例，具體日程和地點將在大選結束後正式敲定。



韓國社會分裂難彌合



專家指出，這次大選更像是一場關於戒嚴令的全民公投，重點是對尹錫悅政府的審判。無論誰獲勝，新總統面臨的都是一個嚴重分裂的國家，不僅要恢復民眾對總統職位的信心，還需要解決國家的嚴重兩極分化。



當地時間2日大選進入最後衝刺階段，李在明和金文洙等候選人分別舉行造勢活動進行“最後一搏”。李在明當天從首爾江北區啟程，並先後在京畿道河南市、城南市、光明市、首爾江西區游說拜票。李在明最後一場造勢活動在韓國國會大樓所在地首爾汝矣島開展，這裡曾是尹錫悅戒嚴亂局的主戰場。