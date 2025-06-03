李在明主張實用外交　穩定處理中韓關係

中評社北京6月3日電／據大公報報導，綜合《紐約時報》、《金融時報》報導：韓國3日舉行總統大選後，新政府將即刻上任，其外交政策與對外關係也受到各界關注。韓國前總統尹錫悅在外交政策上親美，打破韓國努力在中國和美國之間的外交平衡，大熱候選人李在明選前公開表示會建設實用主義外交，穩定管理中韓關係。



共同民主黨候選人李在明此前發布的競選綱領中強調“實用外交”，表示將擴大韓國外交領域並實現多元化，推進地區戰略和全球南方合作。他表示，中國是韓國重要的貿易夥伴和對朝鮮半島安全產生影響的國家，（如勝選）自己將穩定處理韓中關係。



李在明5月13日在大邱開展競選活動時說，韓美同盟、韓美日安保合作固然重要，但不能因此就與其他國家對抗。應以韓國國家利益為中心，維護好同中國、俄羅斯等國關係，促進經貿往來。



執政國民力量黨總統候選人金文洙對外政策大抵維持與前任尹錫悅政府相同基調，以韓美同盟為中心，對於朝鮮態度較為強硬，甚至主張先發制人、部署美國戰術核武器及通過核燃料再處理實現核武裝可能性。



長期以來，韓國在外交上一直保持“經濟靠中國、安全靠美國”的平衡。然而，尹錫悅政府完全倒向美國，導致朝韓關係惡化，中韓關係也受到影響。李在明的策略試圖避免重蹈覆轍，在安全領域不刺激美國，同時避免與中國產生矛盾。