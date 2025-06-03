地磁暴爆發　黑龍江現極光　夜空如夢如幻

圖：在黑龍江省佳木斯市，整個天空被極光渲染成了夢幻般的粉紫色，看起來如夢如幻，宛若仙境。圖片來源：新華社 中評社北京6月3日電／據大公報報導，據中國氣象局國家空間天氣監測預警中心消息，北京時間5月31日太陽爆發耀斑。地球可能連續三天發生地磁暴，中國北部有機會出現較為明顯的極光，但不會對人體健康產生影響。6月2日，有多位網友發視頻稱，在黑龍江省佳木斯市、黑河市等多地拍到了罕見的粉色極光，整個天空被極光渲染成了夢幻般的粉紫色，看起來如夢如幻，宛若仙境。＼大公報記者 於海江



極光在中低緯度極罕見



極光是夜空中絢爛的光影。地球的極光由太陽風引起，當太陽風到達地球時，其中的高能帶電粒子流在地球強場作用下，會沿著磁力線的方向到達兩極，從而顯現燦爛美麗的光輝。如在太陽活動盛期，極光有時會延伸到中緯度地帶。據瞭解，極光的發生與地磁暴活動密切相關。通常極光常見於高磁緯地區，即更靠近北極圈的地區，但強地磁暴會導致極光可見範圍變大，本次地磁暴導致的極光範圍擴大到了中低緯度地區。佳木斯市縣級市富錦市位於黑龍江省東北部。地理坐標在北緯46度－47度之間。能夠拍攝到極光現象，十分罕見。



6月1日晚及6月2日凌晨，晚上8點左右，黑龍江省佳木斯市的縣級市富錦市迎來了一場罕見的極光奇觀。攝影愛好者曲玉寶有幸捕捉到了這一震撼人心的景象，用鏡頭定格了這份來自大自然的神秘禮物。



追星攝影師：非常亢奮



曲玉寶作為黑龍江富錦市的資深攝影愛好者，對天文現象有長期的熱情與敏銳的觀察力。在得知6月1日可能出現強極光後，他提前數小時前往富錦市江邊蹲守。6月1日晚9點至次日凌晨，曲玉寶在富錦市松花江沿江濕地架設設備。此處地勢平坦，遠處地平線與天空相接，為極光提供了廣闊的背景。曲玉寶在成功拍攝後表示“心情非常亢奮”，尤其感慨於極光的轉瞬即逝與自然之力的震撼。



1日，攝影愛好者馬勇當晚7點從家出發來到黑龍江江邊靜等極光的出現。馬勇在接受大公報記者電話採訪時說，我們當地的攝影愛好者有一個“追光”群。他說，昨天預報的值特別高。“現在這個季節其實不是拍攝極光最好的時候，因為黑河要晚上7點多才黑天，早上三點多就天亮了，所以極光與黑夜相遇的時間有限，要是能看到極光真的是很幸運的一件事。”馬勇說。從6月1日晚8時到2日2時，馬勇與影友們一直蹲守拍攝了約6個小時，最終拍攝到了難得一見的粉色極光。馬勇表示，雖然在江邊拍了一宿，但當極光真的出現，每個人還是非常興奮的。