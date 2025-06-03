珠海建設大灣區低空特快專線

圖：珠海將加快建設大灣區低空特快專線。圖為珠海低空通勤航空器。＼受訪者供圖 中評社北京6月3日電／據大公報報導，“港澳─珠海海島”低空載人航線可望實現突破。繼“唐家港─桂山島”等無人機貨運航線開通後，由珠海主導的《無人駕駛航空器海島快件運輸服務指南》地方標準制定計劃項目近日獲批。而珠海萬山海洋開發試驗區也出台新措施，明確重點培育珠海市區─海島、港澳─海島等低空通勤載人航線，新開設跨境航線的企業可獲15萬元（人民幣，下同）獎勵。同時，通過構建“港珠澳聯動模式”，珠海將推動三地實現低空空域共享和數據互聯互通，加快建設大灣區低空特快專線。



開設跨境航線企業獎勵15萬元



作為珠海市首個區級低空經濟專項扶持政策，《珠海萬山海洋開發試驗區支持低空經濟高質量發展的若干措施》近日新出爐。對開通無人物流航線的企業給予每條10萬元一次性補貼；鼓勵開發無人機飛行表演、空中觀光游覽等特色項目，對編隊飛行服務按每場次2000元給予補貼，對低空觀光項目給予一次性5萬元獎勵。重點培育島際、珠海市區─海島、港澳─海島等低空通勤載人航線，對新開設跨境航線的企業給予最高15萬元一次性獎勵。針對無人機研發製造等重大項目，新落戶企業可享稅收優惠和用地保障；對主導制定行業標準的企業最高獎勵50萬元。



珠海已開通多條無人機航線



珠海市低空產業投資運營有限公司有關負責人表示，作為全國低空空域管理改革試點城市，珠海將通過構建“港珠澳聯動模式”，推動三地實現低空空域共享和數據互聯互通。同時，珠海將加快建設大灣區低空特快專線，將香港、廣州、深圳等城市到珠海的直飛時間縮短至1小時以內，形成便捷、高效的低空交通網絡。



據瞭解，珠海擁有140多個大小島嶼；目前已建成“唐家港─桂山島”“桂山島─東澳島”“桂山島─外伶仃島”3條無人機貨運航線，累計飛行超1300架次，運輸物資近3400件。唐家港全國首個客貨運一體eVTOL運營基地、桂山島低空運營中心已投入使用，應用場景覆蓋海洋觀光、政務巡檢等多元領域，初步形成了具有海島特色的低空經濟生態體系。