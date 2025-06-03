江蘇城市足球聯賽　意外火爆出圈

圖：6月1日，鹽城隊主場迎戰淮安隊的比賽有22613人入場，刷新“蘇超”紀錄。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月3日電／據大公報報導，上座人數超過同期職業聯賽，10元（人民幣，下同）門票被炒至600元，社交媒體播放量破億……剛剛過去的端午小長假，江蘇省城市足球聯賽火爆“出圈”，幾近場場爆滿，“比賽第一，友誼第十四”，十三支隊伍全力爭勝，不講情面。



這一被戲稱為“蘇超”的業餘賽事主打“全民參與＋城市榮譽”，場上球員與場下觀眾都為自身城市榮譽拚搏，更在社交媒體上掀起造梗狂潮，大打“口水戰”，意外成為拉動城市消費、凝聚地域認同的現象級事件。



社媒播放量破億 10元門票炒至600元



6月1日晚，“蘇超”南京對陣無錫的比賽在南京五台山體育館舉行。連綿的雨水根本無法阻擋球迷的熱情，開賽前一個小時現場車位已經停滿，球迷們冒雨排起長龍等待入場，很多未搶到票的球迷在雨中等待退票或黃牛交易。這場比賽共有15000餘名球迷進場，創造了多年來五台山體育館雨中觀賽人數的最高紀錄。不僅五台山體育場座無虛席，線上直播觀看人數也創下新高。這場比賽之前，售票平台放出的1萬張門票早已被搶購一空，5月28日放出的第三輪4000張門票，在短短1分鐘之內就被搶空。原本售價10元的門票，被炒至600元仍供不應求。



幾近場場爆滿 入場人數更勝職業聯賽



江蘇省城市足球聯賽由江蘇省13個設區市各派一支代表隊參加。和職業聯賽不同，參賽隊員既有職業球員，也有個體工商戶、大學生和高中生等業餘球員，主打“全民參與＋城市榮譽”。



正是在此背景下，這一賽事成為激發地域認同感、點燃全民參與熱情的載體。據江蘇省體育局統計，自5月10日開賽以來，江蘇省城市足球聯賽已吸引了超過18萬名球迷湧入現場觀賽。其中，第三輪場均上座人數達15025人，超過同期中甲聯賽（內地次級職業足球聯賽）第十一輪的場均12729人。



有意思的是，江蘇各地網友將“蘇超”賽事與各地地域文化結合，在社交媒體上掀起造梗狂潮：帶著濃烈地域特色的方言解說視頻，在抖音平台累計播放量突破1.2億次；南通隊因優秀戰績被戲稱“南哥”，相關話題連續三天登上熱搜。