南部戰區艦艇編隊　多海域實戰演練

中評社北京6月3日電／據大公報報導，據南部戰區微信公眾號2日消息，連日來，南部戰區海軍某訓練中心聯合某驅逐艦支隊組織渭南艦（052D型導彈驅逐艦）、玉林艦（054A型導彈護衛艦）等多艘艦艇，輾轉多個海域，展開多個課目訓練，檢驗編隊協同作戰能力和指揮員決策水平。



訓練中，渭南艦通過艦載無人機校正目標坐標，並將目標屬性推送至編隊，各艦主炮交替實施打擊，形成密集火力覆蓋，命中“敵”方岸基殘存火力點。



“上級通報，我當前活動海區有‘敵’無人艇活動，上級令我艦做好打擊準備！”編隊航行途中，“敵情”突至，各艦立即進入戰鬥狀態。“方位××，發現不明海上目標。”渭南艦雷達戰位敏銳發現目標，及時上報並判明目標屬性，對海作戰部門立即鎖定目標。接到打擊指令後，渭南艦主炮戰位密切協同，抓住有利時機率先發起打擊。



052D是航母戰鬥群核心力量



海上威脅剛解除，編隊各艦便接到支援他艦損管的命令。支援損管隊乘小艇聽令前出，打撈“落水人員”，並協助支援艦艇損害管制。訓練中，編隊還圍繞對岸射擊展開專攻精煉。面對“敵”方岸基殘存火力點，渭南艦通過艦載無人機校正目標坐標，並將目標屬性推送至編隊。編隊各艦主炮交替實施打擊，形成密集火力覆蓋，成功命中目標。



據內地軍媒介紹，渭南艦（舷號166）是第四批次052D型導彈驅逐艦，可搭載多款導彈，是航母戰鬥群核心力量。052D型驅逐艦採用新型導彈垂直發射裝置、大型有源相控陣雷達等設備。同052C型驅逐艦相比，新導彈垂直發射裝置可容納大型武器，包括“東海10”巡航導彈和“紅旗9”遠程防空導彈等，導彈發射裝置的數量也從原來的48個改為64個，火力較052C得到極大的增強。