健全福利保障體系　增進困境兒童福祉

中評社北京6月3日電／據大公報報導，困境兒童是需要格外關注、格外關愛、格外關心的對象。近日，國務院辦公廳印發《關於進一步加強困境兒童福利保障工作的意見》（以下簡稱《意見》），對加強困境兒童福利保障工作作出綜合性、系統性制度安排。我們要認真抓好《意見》落實，用心用情用力做好困境兒童關愛服務工作，提升困境兒童福利保障水平。



深刻認識落實《意見》、健全困境兒童福利保障體系的重要意義



這是深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署的重要舉措。黨的十八大以來，習近平總書記對困境兒童念茲在茲，多次深入城鄉社區、到兒童福利院看望孤殘兒童，對做好困境兒童關愛保障工作作出重要指示，強調對兒童特別是孤兒和殘疾兒童，全社會都要有仁愛之心、關愛之情；各級黨委和政府、社會各方面要切實做好與兒童事業發展有關的各項工作，關心幫助困難家庭的孩子特別是孤兒和殘疾兒童。黨的二十大提出保障婦女兒童合法權益，黨的二十屆三中全會部署健全保障婦女兒童合法權益制度。《意見》深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神，深刻體現黨中央對困境兒童的真切關懷，必須以高度政治責任感抓好落實，切實把黨和政府關懷溫暖送到每個困境兒童身邊。



這是加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設的重要要求。加強困境兒童福祉保障，事關兒童健康成長、家庭和諧幸福、社會文明進步，是加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設的重要內容。近年來，隨著我國經濟社會發展和醫療健康水平提升，孤兒、棄嬰等現象大幅減少，留守兒童、流動兒童的權益保障成為社會關注重點，存在情緒障礙、心理健康等問題的兒童服務需求明顯增加，傳統兒童福利工作亟待轉型升級。《意見》按照加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設的導向，穩步拓展困境兒童福利保障對象，逐步豐富發展保障內容，讓困境兒童得到更多的關愛。



這是合力促進困境兒童全面發展的迫切需要。少年兒童是祖國的未來、民族的希望，培育好少年兒童是一項戰略任務。困境兒童由於家庭經濟困難、自身殘疾、缺乏監護等原因，相較其他兒童面臨更多實際困難。同時，雖然我國困境兒童基本生活、教育、醫療等保障明顯加強，但與兒童全面發展需求相比，仍然存在關愛保護體系不健全、監護責任履行不到位、基層基礎薄弱、社會參與不足等問題。《意見》針對這些問題提出了系列政策措施，將加快補足相關制度和關愛服務體系建設短板，為困境兒童健康成長創造良好條件。