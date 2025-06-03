中方“香會”挺身而出　向美霸權說不

中評社北京6月3日電／據大公報報導，國防部新聞發言人張曉剛1日就香格里拉對話會期間美方涉華消極言論答記者問。張曉剛表示：“美防長所言充斥著根深蒂固的霸權邏輯、霸凌做派、冷戰思維，嚴重挑釁中方主權權益、歪曲中方政策主張，嚴重無視地區國家攜手維護繁榮穩定的共同努力，嚴重背離世界各國求和平、謀發展的共同意願。我們對此強烈不滿、堅決反對。”



東帝汶總統駁美“威脅謬論”



就此，微博公眾號“玉淵譚天”闡述中方於“香會”行動的三個細節。細節一，中方提問美菲防長獲東盟共鳴。在第一場全體會議上，來自國防大學的張弛教授提問美國國防部長將如何處理美國聯盟與東盟國家之間的關係。柬埔寨等東盟國家代表第一時間向張弛表示感謝，說中方的提問點到了關鍵問題，講出了東盟國家的心聲。



細節二：面對美方無理挑釁，中方堅決回擊。此次香格里拉對話會上，有一些國家將這一對話平台視作對抗平台，美國防長在其發言中大力鼓吹所謂“印太戰略”。中方第一時間向美方表達強烈不滿、堅決反對，並向美方提嚴正交涉。國防大學代表團的孟祥青教授道出不少與會人士心聲：“美國連烏克蘭都能說棄就棄，這些所謂的盟友如何能指望在關鍵時刻得到美國的庇護？”



細節三：中方立場獲得國際社會廣泛支持。在“香會”現場所見，來自全球的嘉賓與記者，都非常關注中方的發聲。亞洲國家東帝汶的總統在第三次全體會議上倡議其他國家應該正確看待中國，不應該將中國視作“威脅”，他說：“沒有仇恨，沒有憤怒，合作才能讓世界變得更美好。”＼綜合報導