生態旅遊邀交意向書　發展局：優先考慮保育

發展局正就發展生態旅遊片區征集意向書。（圖為未來白泥模擬圖） 中評社北京6月3日電／據大公報報導，發展局現正邀請市場就前南丫石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻咀和白泥生態旅遊項目，提交意向書。發展局昨日表示，生態保育必然是推動生態旅遊發展的優先考慮，政府稍後會就流浮山、尖鼻咀及白泥一帶的發展進行全面的環境影響評估。規劃署已就流浮山、尖鼻咀及白泥和南大嶼一帶出現的違例發展，採取適當的執行管制行動，並會調查南大嶼的違例發展。



發展局計劃在前南丫島石礦場、南大嶼、尖鼻咀及白泥發展生態旅遊片區，有團體擔心會加劇生態破壞。發展局昨日在社交平台專頁發文表示，推動生態旅遊發展，生態保育必然是優先考慮。以尖鼻咀及白泥為例，首先通過研究，確立生態價值較高的海岸地區及周邊的緩衝區，建議在後海灣沿岸設立約10公里長的“海岸保護公園”，以加強保護有關生態；在生態價值較低的地帶，包括一些現存的棕地，建議適度的旅遊及相關發展。



發展局提到，在尖鼻咀及白泥，除了建議一些生態旅遊及康樂設施外，也建議可提供與周邊環境相符的酒店和度假村，以及零售、餐飲和娛樂設施，亦可提供適量的中、低密度私人住宅以支援有關發展。除經濟層面的考量，適量的私人住宅有助旅遊區內的零售、餐飲等設施營運，並與周邊環境可以協調融合，並不排斥。局方已在邀請意向書列明私人住宅及其他與生態旅遊發展相容用途的面積上限。



就違例發展采執管行動



發展局表示，就流浮山、尖鼻咀及白泥和南大嶼一帶出現的違例發展，規劃署已採取適當的執行管制行動，嚴肅處理。南大嶼相關區域在2023年9月納入“受規管地區”範圍，根據《城市規劃條例》的規定，在相關“關鍵日期前”已存在的用途，並不構成任何違例發展。而在其後才出現的違例發展，規劃署會進行調查，並採取適當的執行管制行動。