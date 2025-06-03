“追火箭”科技“流量”激活文旅“增量”

遊客在瑤光火箭觀禮平台拍攝火箭升空。中旅（海南）航天旅遊發展有限公司供圖 中評社北京6月3日電／據央視新聞報導，近年來，我國科技事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，載人航天、深空探測、“人造太陽”等科技成果捷報頻傳，進一步激發了全社會對科技創新的關注。進行一場新奇、有趣的科技旅遊，成為越來越多群眾的選擇。如何化科技“流量”為文旅“增量”，進一步激發發展活力？各地不斷探索優化硬件、完善服務。



海南文昌——



“追火箭”有了觀禮平台



海南首個航天觀禮綜合平台—瑤光火箭觀禮平台5月20日在海南文昌正式投入運營，當天便迎來了長征七號改運載火箭的發射。



這一觀禮平台距離文昌航天發射場僅6公里左右。平台上，四年級小學生延鈺菲和來自各地的約800名遊客在頂層共同觀看火箭發射。



“5，4，3，2，1”——火箭的火焰照亮夜幕，平台的光束射向天際……19時50分，火箭發射升空，遊客們舉著手機記錄，現場歡呼聲陣陣。“很興奮、很震撼，感覺一伸手就能‘抓’到火箭。”延鈺菲說。



火箭發射前，觀禮主持人對文昌航天發射場的選址等背景知識作了介紹：“在文昌發射同樣的衛星，不僅比其他發射場能多載重150公斤，還能節省燃料，讓衛星多運行2—3年，加上臨近海洋，火箭可通過海上運輸到達港口……”講解在耳邊，發射場在眼前，讓遊客們念念不忘。



不只觀看火箭發射。這場從下午開始的“航天嘉年華”還設置了“時空膠囊計劃”“元宇宙星空音樂會”等項目。



“我們注重不斷擴大科普的範圍和人群。”中旅（海南）航天旅遊發展有限公司常務副總經理王大志介紹，公司會向周邊村莊提供贈票，讓村民免費觀看、同享樂趣。