航天裝備“神經網絡”關鍵技術獲突破

哈爾濱工業大學電氣工程及自動化學院電器與電子可靠性研究所團隊正在進行科研試驗。尹霖攝（圖片來源：科技日報） 中評社北京6月3日電／據科技日報報導，記者5月27日從哈爾濱工業大學（以下簡稱“哈工大”）獲悉，經中國航天科技集團組織的哈工大科技成果鑒定會鑒定，哈工大牽頭的高可靠長壽命航天電器研究成果擁有多項自主知識產權，關鍵核心技術自主可控，總體技術水平國際先進。其中，航天電器可靠性、全壽命周期質量一致性等關鍵指標達到國際領先水平。該成果將典型航天電器產品壽命從2萬次提升至20萬次，關鍵性能參數和壽命一致性提升36%，成為掌握航天電器創新主動權的典型案例。



“‘一代器件、一代裝備’，電子元器件是航天工程和重大裝備的基礎性、戰略性資源。航天電器則是完成信號傳遞、執行控制、系統配電等功能的關鍵電子元器件。”哈工大電氣工程及自動化學院院長、成果主要完成人葉雪榮說，如果把航天裝備控制系統比作一個複雜的“神經網絡”，那麼航天電器就是整個神經網絡中無處不在、不可或缺的“神經元”。



航天電器應用量大、覆蓋面廣，包括繼電器、接觸器、連接器、斷路器、開關等。“從信號控制到電源通斷，每一個重要節點都離不開航天電器的安全守護，一旦某個節點失效，就可能直接導致系統‘癱瘓’，造成整個任務失敗。”葉雪榮說，航天電器機電一體化結構複雜、服役環境極端苛刻，以往航天電器失效約占電子元器件失效總量的50%，成為制約電子元器件高質量發展的難題。



聚焦航天工程和裝備研製中航天電器可靠性、質量一致性差的共性技術難題，成果第一完成人翟國富帶領哈工大電器與電子可靠性研究所教師、工程師、研究生等近200人，與北京航空航天大學、中航光電科技股份有限公司、貴州航天電器股份有限公司等相關單位，組建產學研用項目研究團隊。研究團隊首創質量一致性理論，突破了航天電器極端環境高可靠長壽命設計、全壽命周期質量一致性正向設計等關鍵核心技術，制定了我國首個質量一致性設計航天標準，研製了國際首套全壽命周期質量一致性設計軟件，大幅提升了航天電器可靠性和質量一致性。



據介紹，該成果已在航天、航空、電子、船舶等領域國家重大工程中應用，為天宮空間站、長征系列運載火箭、國產大型客機C919、新一代高速列車“復興號”等國之重器提供了重要支撐。