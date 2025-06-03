中方斥美破壞日內瓦會談共識

美國濫施關稅打擊環球貿易，洛杉磯港的貨運量大幅波動，進出口大受影響。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月3日電／據大公報報導，美方近日不斷有消息稱，中方違反中美日內瓦經貿會談共識。商務部2日對此表示，美單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇中美雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，不僅不反思自身，反而倒打一耙，無端指責中方違反共識，這嚴重背離事實。中方堅決拒絕無理指責。



專家向《大公報》表示，從美方一系列做法可見，中美貿易摩擦短期內難以緩解，對於美方出爾反爾，中方必須保持警惕。



若美方一意孤行 中方將堅決維權



中國商務部新聞發言人6月2日應詢介紹，5月12日，中美雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》後，中方按照聯合聲明達成的共識，取消或暫停了針對美“對等關稅”採取的相關關稅和非關稅措施。中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。中方維護權益是堅定的，落實共識是誠信的。



發言人指出，反觀美方，在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，包括發布AI芯片出口管制指南、停止對華芯片設計軟件（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。這些做法嚴重違背兩國元首1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。



發言人說，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》是雙方在相互尊重、平等協商原則下達成的重要共識，成果來之不易。我們敦促美方與中方相向而行，立即糾正有關錯誤做法，共同維護日內瓦經貿會談共識，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。