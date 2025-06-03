韓國總統選舉誰會贏？　一文讀懂這次選舉

5月29日，選民在韓國首都首爾的一處投票站投票。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月3日電／據新華網報導，韓國第21屆總統選舉當地時間3日上午6時開始正式投票。此次選舉在前總統尹錫悅被彈劾之後舉行，受到各界高度關注。有哪些人參選？誰有望成為新總統？計票結果何時揭曉？



5人角逐 3人呼聲高



此次選舉原有7名候選人登記參選，但其中兩人已宣布退選，最終有5人參加角逐。



這5名候選人分別是：共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫、民主勞動黨候選人權英國、無黨派候選人宋鎮鎬。其中，李在明、金文洙、李俊錫三人呼聲較高。



李在明在上屆選舉中以0.73個百分點的微弱劣勢不敵尹錫悅。本屆選舉前，李在明在多輪民調中領跑，輿論普遍關注他能否取得一場壓倒性勝利。



金文洙曾任雇傭勞動部長官，其政治生涯經歷過“從左向右”的轉變，曾先後擔任三屆國會議員和兩屆京畿道知事，在競選活動中重點強調促進經濟惠民生的決心。



李俊錫年僅40歲，曾是韓國憲政史上主要政黨中最年輕的黨首，此次參選可看作是為未來積攢政治資本。



李在明選前民調領跑



韓國《公職選舉法》規定，為避免影響選民投票，在正式投票日前一周禁止開展新的民意調查。此前進行的多項民調中，李在明穩步領跑。