中國企業積極助力非洲工業化進程

埃塞俄比亞阿瓦薩工業園金茂面料廠內，工人們正在製作服裝。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京6月3日電／據人民日報海外版報導，近年來，在共建“一帶一路”與中非合作論壇框架下，中國始終秉持真實親誠理念，積極與非洲各國開展互利共贏合作。從非洲北部的摩洛哥，到中南部的贊比亞，再到東部的埃塞俄比亞，一座座現代化工業園區和科技城拔地而起，中國企業有力助推當地人才培養和產業升級，照亮了更多年輕人的夢想和未來，為非洲國家工業化進程、經濟多元化發展注入強大動力。



帶來發展機遇 澆灌希望園地



晨光穿透薄霧，灑在摩洛哥穆罕默德六世丹吉爾科技城（以下簡稱“丹吉爾科技城”）里。每天上班前，森麒麟輪胎（摩洛哥）有限公司（以下簡稱“森麒麟輪胎”）生產車間主管阿米爾總會習慣性地繞著廠區走上一圈，聽著機械運轉的轟鳴聲，心里便安穩許多。車間里，巨大的機械臂在智能生產線上有序運轉，自動導引車穿梭往來，身著工服的技術工人緊張忙碌著。



丹吉爾科技城由中國路橋工程有限責任公司承建，自2023年2月正式投入招商運營以來，累計簽約入駐企業近30家，入園企業總投資額約30億美元。森麒麟輪胎於同年10月入駐丹吉爾科技城，到2024年9月30日首批輪胎產品下線，僅用時11個月就打造了一座輪胎智造工廠。



“大學畢業後，我找了很多工作，但總是專業不對口。直到聽說中國企業要來建設輪胎工廠，我才覺得機會來了。”阿米爾說，進入森麒麟輪胎後，他從普通學徒做起。“中國師傅總是耐心指導，哪怕再簡單的動作，也會一遍遍地教。”一次車間設備突發故障，師傅帶著阿米爾在深夜里奮戰幾個小時，直到故障排除。阿米爾說，那一刻，他真正明白了師傅常說的那句話——“技術是硬本領，要扎扎實實學到手。”



如今，阿米爾領導著一支50多人的團隊，負責輪胎成型與質量檢測等工作。看著一只只檢驗合格的輪胎裝入集裝箱，一輛輛滿載輪胎的貨車駛出廠區、奔向碼頭，阿米爾的臉上總是掛滿笑容。他知道，自己的未來，已經在這裡扎根。



中國企業的到來，串聯起摩中兩國間更加緊密的合作紐帶。摩洛哥前經濟與財政大臣法塔拉·瓦拉盧表示，在共建“一帶一路”框架下，中國企業正在為當地創造更多高技能就業崗位，進一步完善摩洛哥的產業鏈，為國家發展帶來前所未有的機遇。