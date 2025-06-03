重慶巴南建立“四責聯述”工作機制

中評社北京6月3日電／據中國紀檢監察報報導，日前，在重慶市巴南區紀檢監察系統工作例會上，區紀委監委公布了一組數據：區衛生健康委主動移送本系統問題線索6件，依據這批線索，區紀委監委立案查處2人。



不止區衛生健康委。自該區開展“四責聯述”以來，已有10個區級職能部門向區紀委監委主動移送問題線索51件，全面從嚴治黨政治責任得到進一步夯實。



發現本部門本單位本系統問題線索後主動移送，是所屬黨組織嚴格落實全面從嚴治黨政治責任的一個重要體現。此前，通過深入實地調研並綜合分析梳理問題線索來源和案件查辦情況，巴南區紀委監委發現，近年來登記備案的絕大多數問題線索來自信訪舉報和紀檢監察組織監督發現，主管部門向紀檢監察組織主動移送數量較少且集中在監管方面。



對此，區紀委監委在強化監督、嚴肅查辦案件的同時，協助區委在原述責述廉制度基礎上，建立“四責聯述”工作機制，即區管黨組織“一把手”除了向區委常委會匯報履行全面從嚴治黨第一責任人責任、行業監管責任情況外，還要匯報督促落實班子成員“一崗雙責”、對下級黨組織的監督責任等落實情況，形成“四責聯述”一體匯報。



“四責聯述”每月上旬和下旬各一次，一次組織2至3個部門單位開展聯述。“述”前，區紀委監委督促相關部門單位堅持問題導向，結合具體表現，自查管黨治黨責任落實和黨風廉政建設中存在的問題，從政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設等方面深層次、全方位剖析原因，提出整改提升可行性措施。



“述”中，相關部門單位“一把手”向區委常委會匯報詳細情況，開門見山、直奔問題，區委主要領導、相關區委常委現場點評督導，督促強化責任意識。



“述”後，相關部門單位形成問題整改清單，明確整改措施、整改時限。區紀委監委聯合區委組織部定期跟蹤督導整改進度，確保整改落實到位，防止“一述了之”。



“通過做實‘述’前、‘述’中、‘述’後三個環節具體工作，形成‘自查問題—聯述問題—點評問題—整改問題’的全鏈條閉環。”巴南區紀委監委黨風政風監督室有關負責同志說。