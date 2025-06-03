四川：大抓基層，省委對村巡察工作明確路徑

中評社北京6月3日電／據中國紀檢監察報報導，近日，四川省召開全省對村（社區）巡察工作推進會，明確精準高效推進、堅持因村施策、走好群眾路線、抓實問題整改等要求，為本屆省委對村（社區）巡察工作明確路徑。



四川堅持大抓基層，將每一個村級黨組織作為獨立巡察對象，將推動解決群眾急難愁盼問題作為主攻方向，實事求是、因村施策，探索有效對村（社區）巡察路徑。截至目前，全省已巡察村（社區）黨組織2.9萬餘個，發現並推動解決群眾身邊急難愁盼問題18萬件，查處“蠅貪蟻腐”4600餘人。



四川共有村（社區）3.4萬餘個，發展水平不一、情況差異較大。“平均每個縣（市、區）有3至4個固定巡察組，卻有186個村級黨組織，對村（社區）巡察人少任務重。”四川省委巡視辦有關負責同志介紹，該省把人口數量多、集體經濟體量大、政策性資金項目多、矛盾糾紛突出、黨組織軟弱渙散的作為重點村，傾斜力量、時間和精力開展直接巡察。對於其他一般村，以鎮村一體巡、專項巡等方式開展工作。



樂山市沙灣區福祿鎮觀房寺村是沙灣區的巡察重點村，該村高標準農田建設項目多、資金量大。去年7月，沙灣區委第二巡察組對觀房寺村開展為期7天的巡察，發現問題5個，高標準農田建設配套有機肥料超範圍分發問題正是其中之一。



“沙灣區屬於典型山區，土壤保水保肥能力差，地力培肥是高標準農田建設中的重要一環。”沙灣區委第二巡察組有關負責同志介紹，“巡察發現，原本用於高標準農田建設的有機肥料，未嚴格按照要求分發使用，嚴重影響高標準農田建設質量，隨後及時將問題線索移交區紀委監委。”



沙灣區紀委監委調查發現，在開展高標準農田建設項目土壤培肥工作中，該村黨總支書記、村委會主任邵某擅自將有機肥料平均發放給該村村民。最終邵某受到嚴肅處理。



相較於農村，城市社區呈現類型複雜化、服務事項多元化等特徵。以成都市為例，該市下轄城市社區1752個，在規模大小、矛盾程度、治理水平上均有差異。該市匯總社區網絡理政投訴、高齡津貼補助、老舊院落改造、產業園區、商務樓宇、公共資產管理等32項基礎數據，依據資金額、項目數、信訪量等11項指標進行權重賦分，將社區劃分為重點類和一般類，因地制宜，一社一策開展巡察。