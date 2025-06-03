烏逾百無人機襲俄戰機　勢招致報復

談判前夕，烏克蘭發動“蛛網”特種作戰行動，發射117架無人機襲擊俄境內多個軍用機場。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京6月3日電／據大公報綜合報導，當地時間2日下午，俄烏代表團在土耳其伊斯坦布爾舉行第二輪直接談判，仍未取得突破。談判前夕，烏克蘭發動“蛛網”特種作戰行動，發射117架無人機襲擊俄境內多個軍用機場，並聲稱擊中包括戰略轟炸機在內的41架戰機。有分析指出，烏方試圖證明自己有能力對抗俄羅斯，以增加談判籌碼。但此舉亦可能導致衝突升級，阻礙和談。一些俄軍事博主將此次事件形容為“俄版珍珠港”，並呼籲採取報復行動。



當地時間2日14時45分左右，在比原定時間推遲近兩個小時後，俄烏代表團在土耳其伊斯坦布爾的契拉昂宮舉行第二輪直接談判，談判持續約一小時。俄方代表團由俄總統助理梅金斯基擔任團長，成員包括俄副外長加盧津、俄武裝力量總參謀部總局局長科斯秋科夫、俄國防部副部長福明等。烏代表團由防長烏梅羅夫、外交部第一副部長基斯利茨亞以及情報部門官員等組成。



烏總統澤連斯基稱，俄烏交換了有關未來和平協議的備忘錄。基斯利茨亞透露，俄方再次拒絕無條件停火。梅金斯基說，俄方在備忘錄中詳細列出實現全面停火的條件，並提議在部分地區停火兩至三天。烏梅羅夫稱，烏方認為關鍵問題只能在領導人層級解決，並提議在本月底之前再次舉行會議。據悉，俄烏就新的換俘行動達成共識，將交換所有重病及重傷人員和25歲以下人員，以及6000名陣亡士兵的遺體。烏方還向俄方遞交了一份需要遣返的烏克蘭兒童名單。



談判前一天，烏克蘭發動“蛛網”行動，針對俄軍用機場實施無人機襲擊。澤連斯基1日晚稱，他聽取了烏國家安全局局長馬柳克的匯報，此次行動取得“輝煌戰果”，俄軍34%的戰略轟炸機被擊中。烏國家安全局稱，包括圖－95和圖－22戰略轟炸機在內的41架俄軍機被摧毀，俄方損失高達70億美元。烏國家安全與國防委員會反虛假信息中心主任科瓦連科2日說，至少13架俄戰機被摧毀，但未透露被摧毀戰機的具體型號。



“蛛網”深入俄境內數千公里



澤連斯基稱，“蛛網”行動策劃耗時一年半，是深入俄境內“最遠的一次行動”，參與行動的烏方人員及時從俄境內撤離。此次行動共使用了117架第一視角（FPV）無人機，它們被秘密運送至俄境內，藏匿在貨車裝載的木質結構頂棚下靠近俄軍用機場。烏方在“恰當時機”遠程打開頂棚，發射無人機。據悉，這些無人機使用人工智能（AI）技術自動識別機場位置和飛機弱點。