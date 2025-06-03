俄烏第二輪談判結束　同意交換士兵遺體

俄烏兩國代表團2日在土耳其伊斯坦布爾就和平解決俄烏衝突舉行的第二輪直接談判結束。（圖片來源：央視網） 中評社北京6月3日電／據新華網報導，俄烏兩國代表團2日在土耳其伊斯坦布爾就和平解決俄烏衝突舉行的第二輪直接談判結束。



談判歷時約一小時，於當地時間下午4時許結束。俄羅斯總統助理、俄方談判代表團團長梅金斯基對媒體發表聲明說，俄烏同意在前線部分地區停火兩到三天以交換陣亡士兵遺體，烏方承諾會盡快研究制定方案。同時，俄方宣布在下周單方面向烏方移交6000具陣亡士兵遺體。



梅金斯基表示，俄烏將成立醫務委員會用以定期交換重傷士兵。重傷士兵將以“全部換全部”的原則進行互換。此外，雙方將互換25歲以下被俘士兵，至少各換1000人，具體人數尚待敲定。他還說，俄方在會談中向烏方轉交了一份“詳盡”的衝突調解備忘錄。



烏克蘭代表團團長、國防部長烏梅羅夫在會後表示，雙方在談判中就戰俘交換達成一致，擬交換所有重病戰俘及25歲以下戰俘。他說，俄烏雙方就衝突期間人道主義問題達成一致，雙方將交換受傷戰俘和陣亡士兵遺體等。俄方代表團當天向烏方遞交了停火備忘錄文件，烏方將用一周時間研究該文件並協調進一步舉措。俄方在會談期間拒絕了30天無條件停火的提議。



據烏克蘭國際文傳電訊社2日報導，烏梅羅夫當天在伊斯坦布爾稱，烏方提議與俄方在本月末舉行下一輪談判。



俄羅斯和烏克蘭兩國代表團5月16日在伊斯坦布爾重啟關於和平解決俄烏衝突的直接談判，雙方就互換1000名戰俘達成協議，但並未就停火等核心議題達成一致。