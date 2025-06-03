霸位揀客　纜車站“黑的”再活躍

“黑的”已佔用所有空間，致其他的士未能正常使用的士站輪候載客。（圖片來源：大公報） 中評社北京6月3日電／據大公報報導，香港的士行業多年來“劏客”、拒載、坐地起價等問題，嚴重影響香港好客之都美譽，警方加強執法及檢控，當局加重違例刑罰、設立的士記分制及利用智能交通系統和監控設備，並於今年推出的士車隊以改善服務質素。



大公報記者去年踢爆中環山頂纜車總站“黑的”種種劏客劣行後，情況一度收斂，唯近日發現“黑的”團夥再度活躍，霸佔的士站“揀客”。立法會議員陳恒鑌表示，已通過的“的士車Cam”法例有助乘客投訴佐證，他建議盡快設立網約車發牌制，並制定配套法規加強監管，雙管齊下解決問題。



的士業界良莠不齊，大公報記者上月23日在中環花園道山頂纜車總站周邊觀察，發現的士站是“黑的”肆無忌憚劏客的溫床。



設“空城計” 等候公司“派單”



記者於的士站召喚的士，卻遇到連番拒載。排在的士站頭位及第二位的的士司機，均以“接了網約單”為由拒載，“這是電召車，我在等人”；第三輛的士更擺“空城計”，車內沒有司機，亦沒有掛上“暫停載客”的紙牌（俗稱冚旗），堂而皇之地霸佔的士候客區，慢慢揀客。花園道的士站地方狹窄，以上三輛“黑的”已佔用所有空間，致其他的士未能正常使用的士站輪候載客。



一名不願具名姓陳的士司機透露：“這些車根本在等公司派‘肥單’（高額訂單）。”他續指由於該的士站與巴士站的距離很短，空間有限，而旅遊巴經常在巴士站違泊，又與“黑的”在路上爭泊位，結果前者堵塞通道，後者霸佔候客區，正當的士因此無法在的士站停泊輪候等客，被逼違泊，隨時被抄牌，嘆“守規矩反而冇生意”！



陳司機續指：“呢啲車呢（黑的）通常係公司叫佢喺度等，等有單再叫佢做”，他直言這些“黑的”已霸佔的士站僅有的輪候空間，加上前後位置均被旅遊巴或者巴士佔據：“佢哋係霸咗我哋啲位（的士站輪候位置），我哋就唔可以排隊喇。”