特朗普助攻　波蘭保守派總統候選人勝出

納夫羅茨基贏得波蘭總統選舉，他此前得到美國政府支持。（圖片來源：路透社） 中評社北京6月3日電／據大公報綜合《華爾街日報》報導：波蘭1日舉行總統選舉第二輪投票，獲美國總統特朗普支持的獨立候選人納夫羅茨基以微弱優勢勝出。納夫羅茨基承諾將優先保護波蘭人的利益，並且反對歐盟的氣候和移民政策。波蘭總統有權否決立法和影響外交政策，納夫羅茨基勝選令現任波蘭總理圖斯克的親歐路線面臨考驗。



波蘭5月18日舉行總統選舉首輪投票，由於無人得票過半，得票率領先的公民聯盟候選人、華沙市長特扎斯科夫斯基和納夫羅茨基進入第二輪投票。根據波蘭國家選舉委員會公布的計票結果，納夫羅茨基在第二輪投票中得票率為50.89%，特扎斯科夫斯基為49.11%。42歲的納夫羅茨基是一名疑歐派歷史學家和業餘拳擊手，他雖以獨立候選人身份參選，但得到最大反對黨、中右翼的法律與公正黨支持。



特扎斯科夫斯基一度在民調中領先，但美國政府為納夫羅茨基送上助攻。一個月前，特朗普在白宮歡迎納夫羅茨基到訪。上周，總部位於美國的保守政治行動大會首次在波蘭舉行會議。美國國土安全部長諾姆也出席了此次會議，並公開呼籲波蘭人投票支持納夫羅茨基。



納夫羅茨基在烏克蘭問題上附和特朗普的言論，雖表示將繼續支持烏克蘭，但對烏總統澤連斯基持批評態度，指責其“利用盟友”，還指責烏克蘭難民“濫用波蘭的慷慨”。