美擬同意伊朗開展有限鈾濃縮活動？特朗普否認

中評社香港6月3日電／美國時政新聞網站AXIOS2日報導，美國就伊朗核問題談判向伊方提議，將允許伊朗在有待商定的一段時間內開展有限低濃度鈾濃縮活動。美國總統特朗普隨即否認這一說法，稱“不允許（伊朗開展）任何鈾濃縮活動”。



據AXIOS報導，美國中東問題特使威特科夫5月31日提出上述提議，闡述了美方就下一輪與伊朗間接談判相關議題的“初步想法”，其中列出一系列要求，包括伊朗不得建造任何新的鈾濃縮設施、必須“拆除用於鈾轉化和加工的關鍵基礎設施”、“必須停止新的離心機研發工作”及不得發展超出民用目的所需的國內鈾濃縮能力等。



新華社援引報導，最新提議要求，在未來美伊簽署協議後，伊朗必須暫時將其鈾濃縮豐度降至3%，具體時長將在談判中商定；伊朗地下鈾濃縮設施必須在雙方商定的一段時間內停止運行；伊朗地上鈾濃縮設施的鈾濃縮活動將暫時限制在國際原子能機構規定的水平。最新提議還提出建立“強有力的監測和核查體系”。



報導援引最新提議稱，衹有在伊朗“展現出真正履行承諾”的姿態並令美方和國際原子能機構滿意後，對伊制裁才會被解除。



AXIOS結合早前報導指出，此前威特科夫和美國國務卿魯比奧都已公開表示，美國不會允許伊朗開展鈾濃縮活動，並將要求伊朗全面拆除其核設施，但最新提議“在上述兩點展現出更大靈活性”。白宮發言人萊維特2日在回答AXIOS相關提問時，沒有否認該網站所披露的報導內容。



不過，上述報導發佈後不久，特朗普在社交媒體上否認相關說法，稱“國際原子能機構早該阻止伊朗的‘鈾濃縮’活動。根據我們潛在的協議，我們不允許（伊朗開展）任何鈾濃縮活動”。AXIOS對此解讀說，“當前問題是，特朗普是會堅持此前設定的紅線，還是會為達成協議而展現出更大的靈活性。”