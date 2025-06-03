2025浙台合作周紹興專場於浙江紹興舉行

2025浙台合作周紹興專場暨兩岸青年人才創新創業大賽開幕式。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京6月3日電／據中國台灣網報導，“這裡既是名士之鄉，又在高精尖製造業做了很大的建設跟投入。”從事製造業數字化轉型升級的台青謝承峯驚喜於紹興帶給他的初印象，也感嘆於兩岸青年人才創新創業大賽帶給兩岸青年的絕佳交流機會。



5月29日，2025浙台合作周紹興專場暨兩岸青年人才創新創業大賽開幕式在浙江紹興舉行，台商台企代表、兩岸青年代表等齊聚一堂，共探兩岸產業合作、人才交流與青年創新創業，共促兩岸同胞心靈契合、互利共贏。



心心相印，數智聯通



此次紹興專場活動以“紹台連心·‘芯’向未來”為主題，活動現場，還進行了紹興市投資環境推介，發布了海峽兩岸（紹興）數字產業合作區涉台專項人才舉措。



“現在兩岸的文化交流、政策都很方便。”談及大陸對台胞的支持，台青謝承峯深感吸引力十足，在他眼中大陸對台胞方方面面的關懷讓台胞們能夠安心地在這裡長久發展。



活動現場，8個項目進行了簽約，涉及數字產業、智能製造等領域，包括院校科研合作、金融賦能在紹台商、促進兩岸青年人才交流等多個方面。事實上，近年來，紹興始終致力於兩岸數字產業的深度協作。2023年，海峽兩岸（紹興）數字產業合作區成立，截至目前，該合作區共簽約台資項目31個，總投資規模達到597.76億元，並不斷促進兩岸同胞在經貿、產業、人文和科技等各領域交流合作。



創新創業，兩岸共融



創新之道，唯在得人。青年是創新創業的生力軍，更是兩岸融合發展的紐帶。為鼓勵兩岸青年人才創新創業，2025年第二屆兩岸青年人才創新創業大賽在活動上正式啟動。