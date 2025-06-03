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江西新餘市商務局副局長彭炎接受審查調查
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2025-06-03 13:20:32
中評社北京6月3日電／據央視網報導，據廉潔江西微信公眾號消息，新餘市商務局黨組成員、副局長彭炎涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受新餘市紀委監委紀律審查和監察調查。
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