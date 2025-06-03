科州“涉以”襲擊致8人傷，襲擊者非法居留

美國科羅拉多州博爾德市6月1日發生針對親以色列團體的襲擊事件。（圖片來源：央視網） 中評社北京6月3日電／據央視新聞報導，當地時間6月2日，美國國土安全部公共事務助理部長特里西婭·麥克勞克林表示，科羅拉多州博爾德襲擊事件的嫌疑人穆罕默德·蘇萊曼非法居留美國。麥克勞克林表示，嫌疑人於2022年8月持B－2旅遊簽證入境，簽證於2023年2月到期，嫌疑人於2022年9月申請了庇護。



法院記錄顯示，該嫌疑人被控謀殺相關的多項重罪，預計他將於當日下午出庭。



美國科羅拉多州博爾德市6月1日發生針對親以色列團體的襲擊事件。美國聯邦調查局表示，一名男子高喊“解放巴勒斯坦”，並向一群舉行活動關注被扣押在加沙地帶以方人員的親以色列人士投擲燃燒裝置，造成8人受傷。美國聯邦調查局稱此為“有針對性的恐怖襲擊”，正在對該事件展開調查。



5月21日晚，以色列駐美使館兩名工作人員在美國首都華盛頓猶太博物館附近中槍身亡。犯罪嫌疑人為一名來自伊利諾伊州芝加哥市的30歲男子，他被安保人員扣押後高喊“解放巴勒斯坦”的口號。



以色列今年3月重新封鎖加沙地帶，並於近日加大軍事行動，造成大量人員傷亡、加劇人道主義危機，受到國際社會譴責。