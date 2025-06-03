香港股樓資金充裕　五未窮六不絕

部分新盤向隅客轉投二手市場，加上多個屋苑供平過租，預期本月二手市場較5月暢旺。（大公報） 中評社香港6月3日電／大公報報導，據世紀21星鑄總經理楊永健分析，相信大家都聽過股市有一個傳統，稱之為“五窮六絕七翻身”，意思是指股市往往每逢5月時開始跌市，到了6月更會大跌，踏入7月才有望起死回生，主要是因為大多數上市公司會在3月至4月公布業績，股價除息後自然會下跌。雖然樓市的情況應該不一樣，但間中樓市亦出現“五窮六絕”。去年2月底樓市受惠於全面撤辣的一次性因素，該年5、6月份樓市成交明顯回落，連帶樓價亦拾級而下。



幸好今年的情況截然不同，相信“五窮六絕七翻身”不會在股市、樓市中出現。在關稅戰緩和下，今年4月港股出現V形反彈，5月股市表現依然暢旺，加上大型新股寧德時代上市，刺激5月港股顯著回升，恒指更一度逼近24000點的高位。



踏入6月份，雖然中美貿易再起爭端，港股仍可企穩23000點水平。5月股市未見窮，相信在資金仍然充裕下，6月份的股市仍會維持平穩。



上月新盤成交倍增



上月樓市亦有西貢西沙SIERRA SEA的樓王誕生，被喻為近20年最大型新盤，SIERRA SEA在不足一個月累售逾1520夥，套現85億元，絕對是近年難得一見的新盤樓王。項目的推售亦刺激5月新盤成交近2300夥，較4月份的約1100夥倍升，當然6月要維持2000夥以上的銷售佳績會有一定的難度，但亦能見到多個大型新盤登場，相信今個月新盤市場仍然暢旺。



總括而言，今年“五窮月”已經絕對不一樣，股市回升，樓市暢旺，今個月的股市樓市亦應該持續熾熱。近日本地銀行同業拆息維持於低水平，最新1個月同業拆息仍在1厘以下，低息環境對股市、樓市有一定的支持，相信只要關稅爭拗沒有太大的變化，股市仍會維持平穩。



大型新盤銷售過後，或許會有部分向隅客轉投二手市場，加上供平過租的威力下，預期本月二手市場肯定會較5月更加暢旺，一、二手樓市維持熱鬧，“五窮六絕”已變得不一樣。