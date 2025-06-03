在澳門感受端午節的“速度”與“溫情”

5月31日，選手在比賽後歡呼。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月3日電／據新華社報導，槳葉翻飛，白浪四起，龍舟疾馳……31日端午節，澳門南灣湖鼓聲激越，群情昂揚。如約而至的龍舟賽，是中華傳統佳節的獨有意趣，也為人們送上一場酣暢淋漓的競技盛宴。



由澳門特區政府體育局、中國澳門龍舟總會等主辦的2025澳門國際龍舟賽，經過24日、25日的激烈爭奪，當日迎來澳門國際龍舟邀請賽標準龍公開組、女子組以及澳門大學生邀請賽標準龍公開組三項比拼。中國內地、港澳以及泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、埃及等國家和地區的龍舟隊伍齊聚濠江，賽龍奪錦。



“我是第三次參加龍舟賽，這次我們表現很好，取得了自己最好的成績。”澳門理工大學大四學生郭智勇說，龍舟是一項集體運動，最重要的是團結，大家一槳一槳共同為了一個目標努力奮鬥。



水上激戰正酣，湖畔的龍舟賽嘉年華也熱鬧上演。今年，除了文創產品、特色餐飲、趣味遊戲等攤位，還設有扭氣球、互動魔術、街頭音樂等表演活動，為這一古老民俗節日增添別樣趣味。



作為中華傳統佳節，澳門人歡度端午的歷史由來已久。澳門理工大學人文及社會科學學院院長林發欽介紹，端午節是澳門重要的傳統節日，已列入澳門非物質文化遺產清單。食粽、龍舟競渡、游龍舟水等都是傳承已久的習俗，體現澳門社會對傳統節慶的堅守。



五月端陽自然少不了粽子。澳門大小酒樓食肆、街市賣場往往提前一個月左右就展開攻勢，爭相推出各式粽子，大街小巷處處盈滿粽香。



上世紀60年代開業的粵式茶樓蘭香閣在街坊間小有名氣。每逢端午，店鋪一層搖身一變成為玉粽的舞台，碗口大的粽子一串串整齊吊掛在杆上，供客人挑選。傳承幾十年，不變的是獨一份的澳門老味道。



老板陳志偉介紹，本地人食粽口味很包容，店裡出售的粽子從碱水粽，蓮蓉、豆沙粽，到蛋黃、鹹肉粽等不一而足，每年也會隨著時下流行嘗試新的餡料搭配。