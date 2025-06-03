圖①：北京大葆台遺址博物館外景。 北京大葆台遺址博物館供圖 圖②：遊客在參觀首都博物館“通史陳列”多媒體展項。 首都博物館供圖 圖③：智化寺京音樂表演現場。 受訪者供圖 中評社北京6月3日電／據人民日報報導，最近，北京的博物館格外熱鬧。首屆北京博物館季從5月18日持續至10月8日。端午假期，圍繞“文物告訴你 何以中國節”主題，51項展覽和文化活動舉辦，觀眾在博物館中感受傳統節日的魅力。



北京市有備案博物館和類博物館近300家，2024年接待觀眾約1億人次。走進博物館，讀懂一座城。在一座座可感、可探、可聽的博物館裡，觀眾瞭解古都今昔，觸摸歷史細節。



可感：數字光影講述北京通史

70萬年人類史、1萬年文化史、3000餘年建城史、870年建都史……北京歷史悠久，文脈綿長。如何向人們講述北京的歷史？利用數字技術，首都博物館“中華文明的有力見證——北京通史陳列”（以下簡稱“通史陳列”）為觀眾開啟跨越時空的沉浸式探索之旅。



地殼上升，海水退去，隨著劇烈的板塊運動，太行山山脈與燕山山脈抬升，北京永定河發源……一段“北京灣”自然地貌的形成過程，生動呈現在觀眾面前。“太震撼了，真實的視覺體驗，比書本上的知識更鮮活。”北京市八一學校的一名學生說。



序廳中間，一個巨大的立體白模沙盤，隨著光影變化，遼金元明時期的城址和五大水系的影像依次叠加，北京城市格局的演變清晰明了。環繞四周的立面投影，則通過呈現不同方位的地理環境，並交融城市天際線景觀，構建起“俯瞰環視”的展示空間。



“這個展項模擬衛星視角，模擬數字水墨寫意風格，營造出兼具科技感與歷史感的氛圍。”清華大學美術學院教授、“通史陳列”多媒體展項設計負責人王之綱說，“以技術為媒介，可以將歷史轉化為可感知的敘事，推動中華優秀傳統文化創新表達。”



步入元明清展廳，地面投影技術展示北京中軸線的平面格局變化，玻璃墻與透明LED屏叠加展示中軸線規劃圖，營造出沉浸式體驗。



“依托充分的史料研究，創作團隊基於高精度點雲實景掃描、建築復原圖等搭建三維模型，讓觀眾直觀理解北京中軸線的形成。”首都博物館展覽部設計師鐘梅介紹。



再現“北京人”一天的生活、復原西周時期燕國戰車、體驗遼代延芳澱春捺鉢場景……循著中華文明的演進脈絡，應用數字技術，歷史細節變得可感可觸。