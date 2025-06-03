“傳統文化＋假日經濟”釋放蓬勃消費活力。（圖片來源：央視網） 中評社北京6月3日電／據央視網報導，端午節是中國首個入選世界非物質文化遺產的傳統節日，今年端午，各地文旅消費“玩法”多元。去河湖邊感受龍舟競渡的熱鬧、在古鎮體驗民俗技藝、在文博場館享受藝術之美，多樣的民俗活動不僅展現出中華文化的獨特魅力，更成為拉動消費市場的新引擎。



賽龍舟 包粽子 體驗特色民俗成為出游新熱點



今年端午假期裡，“民俗體驗”成為出游關鍵詞。遊客通過參與各地賽龍舟、包粽子、佩香囊等傳統活動，感受節日氛圍。湖南汨羅江畔的龍舟賽已成為當地最具代表性的民俗活動。鑼鼓聲起、水花飛濺，12支龍舟隊馭水飛舟，瞬間點燃現場觀眾的熱情；北京圓明園開啟“九州競渡賽龍舟”展演，高校龍舟隊伍齊聚圓明園後湖，再現百年前競渡盛景。



粽子，端午舌尖上不可或缺的滋味。多個平台數據顯示，今年粽子整體銷售態勢良好，成交金額同比增長近七成。此外，粽子的熱銷還帶動了艾草、菖蒲、香囊等節令商品的銷量爆發。



博物館“熱”度升溫 傳統文化魅力盡顯



恰逢傳統節日，各地博物館也在紛紛發力。在山西博物院，“畢加索、達利與超現實主義藝術——19世紀以來西班牙油畫真跡展”點燃了市民文旅遊覽的熱情；在成都市博物館，掛艾草香囊、編織五彩繩等端午民俗趣味課堂依次開課。一系列精彩活動吸引市民遊客走進博物館，感受傳統節日的深厚底蘊。