中評社北京6月3日電／網評：把握機遇 建設國際專上教育樞紐



來源：大公文匯網 作者：劉志鵬



美國政府近日屢屢以意識形態和國家安全為借口，撤銷中國學生的留美簽證，更揚言會修訂簽證審批標準，以加強對中國內地及香港特區未來簽證申請人的審查。此舉無異於在高教領域實行“排華”，與世界和平背道而馳，令人費解！美國針對留學生的政治性歧視及不確定政策嚴重動搖了國際學生及學者對留美的信心，其削減研究經費的做法更引發非美籍學者與科研人員的“離美潮”。然而，對於正在全力推進國際專上教育樞紐建設的香港而言，這次事件反而是一個難得的機遇。



5月29日，美國政府又暫緩撤銷哈佛招國際生資格，朝令夕改，若非濫權，就如兒戲，令人側目！自特朗普政府上任以來，世界各地均疲於應對其無理多變的政策，貿易戰如是，今日撤銷學生簽證亦如是，令大量學生無所適從。大學素來是自由學習、平等交流、追求知識之地，這種自由開放的學術精神一直行之有序，今天卻被一人一國無理侵害，實在不可理喻。



筆者日前在立法會行政長官互動交流答問會上向行政長官李家超提出，特區政府應把握這次機會，以高姿態擴大北都大學城的規模，同時增撥專項研究經費，以吸引留美以至其他國家的學生和教授轉往香港留學和發展，並且積極提供支援及配套措施，主動、積極地向全球宣傳香港國際高等教育樞紐的優勢。李家超對此表示非常認同，也認為是次事件是一個難得的機遇，更表示特區政府會全面把握時機，積極聯絡在美的留學生及學者，對其提供最大的支持和援助。同時，李家超也對過去高等教育界於發展香港成為國際高等教育樞紐所作出的努力表示讚賞及認可，更指出願意再次審視並考慮提高大學招收非本地生的限額，以充分發揮香港的獨特優勢。



多方面配合建設教育樞紐



事實上，縱觀中美記者媒體的採訪，不少受影響的學生均視香港為熱門的留學、轉學的地點。然而，筆者認為，香港要發展成為國際專上教育樞紐，仍有幾方面需要積極配合。



一、促進產學研的一體化，並參考內地及外國的成功案例，鼓勵大學在市場中引資，促進大學與工商界合作。