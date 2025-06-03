富權：台北故宮“去中化”將變成“羅浮宮”？

中評社香港6月3日電／澳門新華澳報3日發表富權文章：台北“故宮”“去中化”將變成“羅浮宮”？以下為文章內容。



可能是受到“大罷免”的壓力，當然也是基於議事程序的原因，最近“立法院”的各個常設委員會陸續對所對應的部會所凍結的預算進行“解凍”審查。其中教育文化委員會在五月十五日處理“故宮博物院”七項預算“解凍案”，總金額六點四億元，最終全數通過“解凍”，其中以“新故宮計劃”項目遭凍結三億五千萬元為最多，惟“故宮博物院”須在一個月內提出更詳細的書面報告。國民黨“立委”柯志恩國民黨立委柯志恩在質詢中指出，“新故宮計劃”仍有多項爭議，特別是“玻璃入口亭”部分，恐耗能過高、不環保，未來電費可能大幅增加。國民黨“立委”萬美玲也提出臨時提案。



雖然有國民黨“立委”對“新故宮計劃”中的“玻璃入口亭”部分提出質疑，但只是針對其耗電量過高，在全台面臨缺電下，“故宮博物院”應當更加審慎規劃，而沒有打中這項設計含有“去中化”意圖的“痛點”。



實際上，在“台獨文人”執掌“故宮博物院”後推出的“新故宮計劃”，其中一個項目是要在正館一樓前方廣場新建大片玻璃建築（玻璃亭）作為入口，不僅取代現有的懷素《自敘帖》玻璃帷幕，而且大片灰色屋頂與原本的米色宮牆不協調，也遮蔽二樓宮牆特色及空間高度的視覺美感，將原本具有中國宮殿式的門庭改為類似法國羅浮宮門前的金字塔玻璃亭，其“去中化”的意識頗為明顯。



即使是就事論事，單從視覺觀點看，在中國宮殿式的建築物前搞個玻璃亭，也是不倫不類，不中不西。因此，該項計劃曾遭台北市“文資會”否決，但“故宮博物院”仍不死心，仍然要堅持設立擋住正館視線的入口玻璃亭。

