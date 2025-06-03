中評社北京6月3日電／網評：中國文創引領潮流



來源：大公文匯網 作者：張頤武



從去年開始，泡泡瑪特風靡全球，這家以潮玩為中心的店變成了全球各地許多年輕人的最愛。它的獨特的產品現在常常是一件難求。以香港出生、在荷蘭成長的漫畫家龍家昇的創作為原型的“Labubu”更是在全球都搶手的產品。在世界各地，從超級明星到街頭的時尚少年，都會在自己的包上掛上“Labubu”。它的熱度從去年一直持續到現在，仍然是人們追捧的熱點，甚至有些產品已經溢價幾十倍上百倍。在我居住的北京五道口，每次一出門都能看到包上掛著“Labubu”的年輕人。泡泡瑪特似乎已經成為新的時尚和文化創意的焦點，它成功地引領著時尚文化的潮流，也在不斷創造著文化的有趣符號，在國內和國際的市場上都獲得了巨大的成功。這家中國企業的興起，其實正是中國的文化創意具有的豐沛創造力和中國的文化產品具有全球影響力的證明。



這家以“創造潮流，傳遞美好”為理念的公司，從二○一○年在北京創辦開始，就不斷地尋找和探索自身的定位，最終成功地成為了全球潮玩的中心。它的產品提供了豐富的“情緒價值”，讓年輕人渴望得到的心理慰藉和精神滿足，得以實現。通過如“Labubu”這樣的“萌醜”的形象，給予了年輕人很豐富的意義。它是一種隨時隨地的伴陪，也是人們獲得一種心理認同的可能。它可愛而且具體，真實而又豐富，提供了諸多溫情的滿足，讓人們得到常常匱缺的陪伴和依戀。它讓渴望豐富情感的人們從中獲得了更多的東西，這些東西往往是說不清道不明的，但卻能夠真正變成他們從“軟”的消費中獲取的“硬”的剛需。這是文化創意所創造的體驗和感受的展現，它可能讓不少人覺得這本身就是一種多餘的消費，但在一個相對豐裕、普遍需要更多的心理和精神的滿足的時代，它會比必需品更加地為人們所必需。而像“盲盒”這樣的設計，往往給人更多的期待和意外的驚喜，變成了讓人獲得快樂的源泉。泡泡瑪特的眾多產品都具有這樣的特質，它的全球流行就絕非偶然。它踩在了全球的年輕人需求的“點”上，又有不斷的成功的營銷，就能夠形成很大的影響。而泡泡瑪特既是流行的潮玩店，其實也是文化的平台，讓來自中國，又有全球性的產品通過這個平台得到傳播。它其實在證明，當下中國的文化產品已經不僅僅是傳統資源的展現，而且也能夠引領時尚和潮流。