香港“家鄉市集嘉年華”　吃遍大江南北

左圖：第三屆“家鄉市集嘉年華”在維園火熱舉辦，市民及遊客在大型標誌前打卡留念。右圖：家鄉市集展銷的特產貨品超過一百一十萬件，大家足不出港便能嘗遍各地風味。（大公報） 中評社香港6月3日電／大公報報導，第三屆“家鄉市集嘉年華”在香港維多利亞公園持續火熱舉辦。這場匯聚內地不同省區市特色的盛會，為香港市民和旅客帶來了一場“舌尖上的旅行”，展銷的特產貨品超過110萬件，讓大家足不出港便能嘗遍各地風味。



有市民大贊市集有特色，“一次過吃遍大江南北”，已花近千元購買各地特產，希望每年都可持續舉辦。



家鄉市集現場，各個攤位前人頭攢動，非常熱鬧。香港內蒙古社團聯誼總會展區內，肚包肉、羊雜湯和烤羊腿等內蒙古特色美食散發著誘人香氣，吸引眾多市民駐足。負責人張小姐介紹，羊雜湯是內蒙古的特色，內有羊肚、羊肺、羊頭肉和粉等，味道咸香，十分滋補。她說今年是第一次在市集做熟食攤位，希望讓香港市民更加瞭解內蒙古的特色和文化，感受到香港市民很熱情。



“中華美食街”大受歡迎



“中華美食街”，各地熱門美食齊聚一堂，許多市民大贊“一次過吃遍大江南北”。年年都備受歡迎的陝西潼關肉夾饃今年再度返場，依舊吸引眾多食客。該攤位的負責人說，肉夾饃銷量超乎預期，一天可賣出500多個，供不應求。



雲南旅港同鄉會的攤位前同樣排起了長隊。滑嫩Q彈的豆花米線，搭配醇厚回甘的普洱茶和馥鬱芬芳的鮮花餅，誘人食指大動。江蘇社團總會的攤位飄出陣陣濃鬱鮮香，蟹粉小籠包、蟹粉撈面和蟹粉撈飯成為人氣焦點，吸引大批市民排隊試食。



現場共設有近300個特色攤位，展銷來自不同省市、自治區的特產，包括來自湖南的長沙醬板鴨、豬油拌粉、洞庭藕粉、長沙臭豆腐等，青海的茶卡湖鹽、牦牛肉幹，廣西的柳州螺螄粉，龜苓膏、番薯乾及吉林的蕎麥冷面、朝鮮族辣白菜、傳統打糕、雲騰岳黑木耳等，目不暇給。

