榴槤大降價！從“奢侈果”變成“親民果”？

中評社香港6月3日電／中央廣播電視總台中國之聲報導，夏季是各類水果集中上市的季節，榴槤愛好者們最近有口福了，市場上榴槤價格出現了大幅下降，甚至“腰斬”的情況。造成榴槤價格下跌的原因都有哪些？榴槤會不會就此從“奢侈果”變成“親民果”？



走進位於浙江湖州的一家榴槤批發店，榴槤成堆地被擺放在貨架上，老闆肖女士正在開直播賣榴槤。這家店主要以賣金枕榴槤為主，目前價格在38元／斤左右，品質差點的是19.9元／斤，肖女士說，相比冬季，榴槤價格便宜了20元／斤。



農業農村部全國農產品批發市場價格信息系統顯示，進入5月以來，榴槤品類全國批發均價連日下降，農業農村部農產品市場監測預警團隊水果品種首席分析師趙俊曄指出，價格下降最主要的原因，是近期榴槤市場供應的大幅提高。



趙俊曄稱，今年年初的時候，中國海關提高了品質監管的嚴格程度，實施了100%的批次要進行鹼性嫩黃的檢測政策，這樣就導致通關的時長實際上是延長了。第一季度榴槤的進口量實際上是顯著減少的，也導致前期榴槤價格相對較高。但是進入5月份之後，一個是泰國、越南也進入了榴槤上市的高峰期，再就是泰國提高了自己的管理水平，從5月10日起，中國海關對管理良好的榴槤包裝廠出口的榴槤降低了抽檢比例，泰國進口通關更加順暢，這樣上市量也大了，這是帶來價格下跌的一個主要原因。

