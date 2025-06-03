馬時亨接掌貿發局　力推港超級聯繫人角色

馬時亨（中間右方）與貿發局總裁方舜文（中間左方）及主要管理層會面。貿發局圖片 中評社香港6月3日電／致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐的貿發局，新任主席馬時亨於6月1日履新，昨早與管理層會晤。馬時亨昨表示，香港經濟轉型關鍵期，將主動開拓新興市場，面對地緣政治挑戰下，香港將繼續發揮“超級聯繫人”與“超級增值人”的角色。



香港文匯報報導，馬時亨解釋，藉此香港經濟轉型的關鍵時刻，接任貿發局主席一職，既感榮幸亦覺責任重大，在參與推動香港深度融入國家發展大局之餘，面對包括地緣政治在內、各種各樣前所未有的挑戰，他強調必定全力以赴，為充分發揮香港“超級聯繫人”與“超級增值人”的獨特角色而努力。



將主動出擊 開拓新興市場



馬時亨深信在貿發局努力下，定能鞏固香港作為國際貿易中心、金融中心等傳統領域的核心優勢，做到內聯外通，同時將主動出擊，積極開拓新興市場，全力推動企業創新、可持續發展與數碼轉型，讓香港在國際貿易舞台上持續煥發活力。



特區政府在2月公布，由馬時亨接替林建岳出任貿發局主席，任期由今年6月至2027年5月底，為期兩年。商經局局長丘應樺形容，馬時亨具備極之豐富的公共服務和營商經驗，有信心對方將帶領貿發局，全力協助企業應對多變環球貿易格局帶來的挑戰，積極拓展新市場和商機，進一步推進香港作為國際貿易中心的發展。



貿發局主要負責促進、協助和發展香港貿易，並通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為中小企等開拓內地和環球市場的機遇。