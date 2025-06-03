【
大
中
小
】 【
打 印
】
李家超：6月兩場國際會議首次在港舉辦
http://www.CRNTT.com
2025-06-03 12:51:53
行政長官李家超今日（6月3日）出席行政會議前見記者。（圖片來源：大公文匯網）
中評社北京6月3日電／據大公文匯全媒體報導，行政長官李家超今日（6月3日）出席行政會議前見記者。李家超宣布，在6月，香港將主辦兩場首次在香港舉行的重要國際會議。第一場是博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，第二場是公路及鐵路國際會議2025，分別將於6月6日至7日及6月12日至13日舉行。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
周霽會見李家超 全力支持香港實現更好發展
(2025-06-03 10:39:08)
特首：專業團體應譴責逃稅 而非姑息養奸
(2025-05-28 18:31:28)
李家超：將投入大量資源 支持本港科研工作
(2025-05-27 13:13:18)
李家超冀大灣區試點 探討數據跨境流動安排
(2025-05-25 11:37:09)
李家超：冀強化香港擔任國家對外中介人角色
(2025-05-20 14:24:58)
李家超回應申訴公署網頁移除舊報告
(2025-05-20 14:23:12)
李家超：租賃包廂須按條款 園方正處理事件
(2025-05-20 14:21:29)
李家超下周四出席行政長官互動交流答問會
(2025-05-20 14:20:51)
李家超：旅遊熱點工作組今公布首階段計劃
(2025-05-20 14:18:51)
李家超與國家海關總署署長孫梅君會面
(2025-05-20 11:03:05)