李家超：6月兩場國際會議首次在港舉辦

行政長官李家超今日（6月3日）出席行政會議前見記者。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京6月3日電／據大公文匯全媒體報導，行政長官李家超今日（6月3日）出席行政會議前見記者。李家超宣布，在6月，香港將主辦兩場首次在香港舉行的重要國際會議。第一場是博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，第二場是公路及鐵路國際會議2025，分別將於6月6日至7日及6月12日至13日舉行。