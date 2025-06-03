埃爾多安提議舉行俄烏美峰會

中評社北京6月3日電／據新華網報導，土耳其總統埃爾多安2日在安卡拉說，就和平解決俄烏衝突，他提議舉行一次有俄羅斯、烏克蘭和美國領導人參加的峰會。



埃爾多安當天在內閣會議結束後發表講話說，他“最大的願望”是讓俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基在土耳其伊斯坦布爾或安卡拉會面，“我甚至想讓（美國總統）特朗普一起來”。



談到俄烏兩國代表團當天在伊斯坦布爾舉行的第二輪直接談判，埃爾多安表示，此次談判取得了“重大成果”。俄烏雙方要交換的戰俘數量超過1000人。此外，俄烏雙方還將交換陣亡士兵遺體，且要交換的陣亡士兵遺體數量非常大。



埃爾多安說，從俄烏衝突爆發的第一天起，土耳其的立場就很明確，土耳其不希望在該地區看到衝突、戰鬥、戰爭和壓迫。土耳其“真誠地努力建立雙方都能接受的可持續和平”。



當地時間2日下午4時許，俄烏兩國代表團在伊斯坦布爾結束了第二輪直接談判。俄羅斯總統助理、俄方談判代表團團長梅金斯基對媒體說，俄烏同意在前線部分地區停火兩到三天以交換陣亡士兵遺體，俄方下周將單方面向烏方移交6000具陣亡士兵遺體。俄烏將成立醫務委員會用以定期交換重傷士兵。此外，雙方將互換25歲以下被俘士兵，至少各換1000人，具體人數尚待敲定。