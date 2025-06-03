廣州擬立法規範保護早茶文化

在粵港澳地區，早茶不僅僅是一種飲食文化，更是刻在DNA里的一種生活方式。香港文匯報 中評社香港6月3日電／在粵港澳地區，“得閒飲茶”是刻在市井百姓DNA里的生活方式，承載著人與人之間的情感交流和情誼傳遞。一盅兩件，不僅濃縮了老廣們的味蕾記憶，更是廣府文化的活態傳承。2022 年，“廣府飲茶習俗”成功入選廣東省非遺代表性項目名錄，進一步彰顯了早茶文化的深厚底蘊與傳承價值。然而，在時代浪潮的衝擊下，隨著技術革新與社會發展，早茶文化也面臨著諸多新挑戰，其傳承與發展亟待新的保護舉措。



香港文匯報報導，為此，廣州市人大常委會將制定《廣州早茶傳承保護規定》列入今年立法工作計劃的預備項目，並於近日展開相關話題問卷調查，徵集市民意見，其中“茶位費”“預製菜”等熱點問題成為輿論關注焦點。業界認為這兩大問題的立法核心在於確保消費者的知情權與選擇權，大部分市民也支持明碼標價並對預製菜以及現點現做進行明確標記，呼籲通過立法規範保護，確保早茶文化的特色得以延續，讓這一獨具魅力的廣府文化元素在新時代煥發新的生機與活力。



俗話說，“三茶兩飯一夜宵”。“三茶”之中，早茶位居榜首，可以說是廣東人生活儀式感的巔峰。早在清末民初，飲茶已成為廣府地區聞名遐邇的習俗。經過上百年的發展和沉澱，廣府飲茶習俗形成了諸多獨具特色的飲茶禮俗和規矩。融匯中西的廣式點心，更是廣府飲茶習俗不可或缺的一顆“明珠”。



為保護好早茶這一廣州飲食文化中的重要名片，廣州市人大今年擬為早茶立法，並於5月初公布了《廣州早茶傳承保護調查問卷》，旨在聽取社會各界和市民群眾的意見建議，所得數據用於立法分析。

