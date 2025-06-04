6月3日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京6月4日電（記者 海涵）外交部發言人林劍6月3日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台CGTN記者：美方近期不斷聲稱中方違反中美日內瓦經貿會談共識，採取了一系列消極行動，中方對此有何回應？



林劍：商務部發言人此前已就此闡明中方嚴正立場。日內瓦共識是中美雙方在相互尊重、平等協商的原則下達成的。中方本著負責任的態度，認真落實日內瓦共識。美方在毫無事實根據的情況下，對中方抹黑指責，出台對華芯片出口管制、暫停對華芯片設計軟件銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等極端打壓措施，嚴重破壞日內瓦共識，也損害了中方正當權益，中方對此堅決反對，已提出嚴正交涉。



我要再次強調，施壓和脅迫不是同中方打交道的正確方式。我們敦促美方尊重事實，停止散布虛假信息，糾正有關錯誤做法，以實際行動維護雙方達成的共識。



法新社記者：白宮表示特朗普總統和習近平主席可能於本周通話。中方能否證實？



林劍：我沒有可以提供的消息。



共同社記者：據報導，中國遼寧省公安部門向日本駐沈陽總領事館通報稱，兩名日本人在大連市被殺害，中國籍嫌犯被抓獲。中方能否公布更詳細的信息？



林劍：5月23日，大連公安機關接到一起致兩人死亡的刑事案件報警。經初步調查，被害人為日本公民，系犯罪嫌疑人商業夥伴，因經營合作產生矛盾引發該案。案情目前正在進一步調查中。中方有關部門將依法予以處理。