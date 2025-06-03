哈佛大學尋求解凍聯邦資金

中評社北京6月3日電／據新華網報導，美國哈佛大學2日要求波士頓聯邦地區法院做出簡單判決，解凍被美國政府凍結的20多億美元聯邦資金。美國總統特朗普同日在社交媒體上稱，所謂他“死磕”哈佛大學是因他曾被拒絕入學純屬造謠。



哈佛大學在提交給法院的法律文件中說，該校自4月14日以來已收到特朗普政府957份指令，要求凍結與國家安全威脅、癌症和傳染病等有關的研究資金。“政府急於凍結和終止數十億美元當前和未來用於哈佛關鍵研究的聯邦資金，缺乏理性決策的基本條件。”聯邦政府部門是在白宮指示下倉促做出凍結決定，違反聯邦法律，會對科學研究造成不可挽回的損害。



簡易判決指在法院認定案件中不存在實質性事實爭議時，可以不經陪審團審判或完整庭審，由法官直接根據法律作出有約束力的裁決。



特朗普政府官員4月11日致信哈佛大學，要求學校進行“有意義的治理改革與重組”，否則聯邦資金將遭到削減。4月14日，哈佛大學拒絕了這一要求。特朗普政府4月14日晚些時候宣布，將凍結對該校總額22億美元的多年期撥款，以及6000萬美元的多年期合同款項。



美國哈佛大學4月21日對特朗普政府提起訴訟，指控政府試圖以凍結聯邦資金為手段控制哈佛大學的學術決策。5月13日，美國政府再度削減哈佛大學聯邦資助，在此前基礎上進一步削減4.5億美元。作為回應，哈佛大學擴大了訴訟範圍。



特朗普2日在社交媒體上發文說，有記者稱他“死磕”哈佛大學只是因為他當年申請入學被拒，此事純屬造謠，“我根本從未申請過哈佛！本人畢業於賓夕法尼亞大學沃頓商學院。”