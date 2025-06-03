英國2025年春季創下多項氣候紀錄

中評社北京6月3日電／據新華網報導，英國氣象局2日發布公報說，英國2025年經歷了有記錄以來最溫暖和陽光最充足的春季，也是50多年以來最乾旱的春季。



根據初步統計數據，英國2025年春季平均氣溫為9.5攝氏度，比長期氣候平均值高1.4攝氏度。英國今年春季平均氣溫打破2024年創下的紀錄，成為1884年有氣溫記錄以來最溫暖的春季。



英國氣象局說，英國10個最溫暖春季中，有8個發生在2000年之後，而最溫暖的3個春季都發生在2017年之後，這是氣候變化的標誌。



數據還顯示，英國2025年春季日照總時長達653.3小時，較平均水平高出43%，是1910年有日照記錄以來陽光最充足的春季，比此前2020年創下的紀錄值高出27小時。此外，截至5月中旬，英國正在經歷1836年有降雨記錄以來的第六乾旱春季，也是50多年來最乾旱春季，降雨量僅128.2毫米，比長期平均值低約40%。



英國今年春季異常溫暖的現象並不僅限於陸地，該國附近海域也遭遇了長時間海洋熱浪。英國氣象局數據顯示，歐洲西北部海域正在經歷一場極端海洋熱浪，4月和5月的海面溫度達到自1982年開始衛星監測以來最高水平。在長時間高壓系統影響下，英國今年春季天氣乾燥且陽光充足，海面風浪較弱，為海洋熱浪創造了條件。