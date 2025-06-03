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歐洲最高活火山噴發　火山羽流高達數千米
http://www.CRNTT.com   2025-06-03 16:57:51


　　中評社北京6月3日電／據大公文匯全媒體報導，6月2日，意大利西西里島的埃特納火山發生噴發，形成數千米高的火山羽流。埃特納火山海拔3300多米，是歐洲最高、活動最頻繁的活火山。

　　據多位在社交媒體上發布視頻的目擊者稱，遠在50公裡外的陶爾米納和40公裡外的卡塔尼亞都能聽到爆炸聲。

　　西西里島民防部門發布火山觀測站航空通知，要求所有航班必須避開該地區。

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