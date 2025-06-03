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孫東訪吉林長春 考察當地先進製造產業發展
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2025-06-03 16:50:20
孫東今日啟程訪問吉林省長春市。（大公文匯全媒體資料圖）
中評社北京6月3日電／據大公文匯全媒體報導，創新科技及工業局局長孫東今日（6月3日）啟程訪問吉林省長春市，參觀先進製造企業，考察當地先進製造產業的發展。
孫東教授將於4日晚上返港。他離港期間，創新科技及工業局副局長張曼莉將署任局長。
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