孫東訪吉林長春　考察當地先進製造產業發展

孫東今日啟程訪問吉林省長春市。（大公文匯全媒體資料圖） 中評社北京6月3日電／據大公文匯全媒體報導，創新科技及工業局局長孫東今日（6月3日）啟程訪問吉林省長春市，參觀先進製造企業，考察當地先進製造產業的發展。



孫東教授將於4日晚上返港。他離港期間，創新科技及工業局副局長張曼莉將署任局長。