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烏幹達首都發生爆炸致2人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-06-03 16:56:36


　　中評社北京6月3日電／據新華網報導，烏幹達軍方3日對新華社記者證實，該國首都坎帕拉一座教堂附近發生爆炸，已造成2人死亡。

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