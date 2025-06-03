經合組織再次下調全球經濟增長預期

中評社北京6月3日電／據央視新聞報導，當地時間6月3日，經濟合作與發展組織（經合組織）發布經濟展望報告，預計2025年和2026年全球經濟增速均為2.9%，較今年3月預測值分別下調0.2和0.1個百分點。



經合組織預計在經貿政策不確定性等因素影響下，今年美國經濟增長1.6%，較3月預測值下調0.6個百分點，為增長放緩較為顯著的主要經濟體。



同時，與二十國集團國家通脹預期放緩趨勢不同，美國今年總體通脹預期較3月預測值上調0.4個百分點，至3.2%。