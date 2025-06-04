民建聯辦高峰論壇揭幕“人才高地”

民建聯“人才高地”揭幕儀式（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月4日電（記者 盧哲）由民建聯主辦的“打造國際高端人才集聚高地 深化國際交往合作高峰論壇”暨“民建聯人才高地”揭幕儀式3日在香港舉行。香港特別行政區行政長官李家超、中央人民政府駐香港聯絡辦公室副主任劉光源出席並致辭。



全國人大常委會委員、民建聯會務顧問李慧琼在開幕致辭中表示，本次高峰論壇探討如何進一步發揮香港的國際化優勢，為國家和香港發展匯聚全球英才。李慧琼說，香港憑其獨特國際化優勢，是國家打造人才高地與深化國際合作的戰略支點，需強化“超級連絡人”與“超級增值人”角色，雙向促進人才與資源流動。她表示，期望論壇匯聚共識，共繪人才高地藍圖。



李家超表示，二十屆三中全會通過的《決定》指出，必須堅持對外開放基本國策，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制，又指出教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。全會的《決定》指出，要發揮“一國兩制”制度優勢，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。特區政府一直抓緊香港在“一國兩制”下內聯外通的優勢，積極對接國家戰略，深化國際交往合作，推進香港人才高地的建設。今日早上，特區政府舉辦了“共建國家高水平人才高地交流會”，匯聚內地多個省市和粵港澳大灣區不同城市的人才工作機構，及內地和香港多所大學的代表，一同探討如何為建設人才強國作出更大貢獻。民建聯今日舉辦的活動邀請了香港和海外商界、教育界、科技界代表研究香港匯聚人才和國際交往合作的議題，正好與政府舉辦的交流會互相呼應。他強調，肯定民建聯推動培訓和為香港擴大人才庫的工作。特區政府將繼續凝聚社會各界力量，建立優秀、多元的人才庫，為國家人才力量、為香港人才資源，作出更大貢獻。



劉光源指出，中央政府高度重視人才工作，多次強調要在香港打造國際高端人才集聚高地。在特區政府的積極作為及社會各界的共同努力下，香港打造國際高端人才集聚高地開局良好、勢頭正盛、未來可期。希望民建聯及社會各界進一步加大外宣力度，讓人才對香港“心馳神往”；進一步做好服務保障，讓人才到香港“無憂紮根”；進一步厚植發展沃土，讓人才在香港“大有可為”。



現場還舉行了民建聯“人才高地”揭幕儀式。民建聯表示，“人才高地”辦公室致力於成為能結合不同界別的合作平台——既配合香港特區政府各項人才政策，又能充分發揮民間靈活優勢。未來“人才高地”將以引才、留下、協作為核心目標，積極推動香港成為國際人才樞紐。