李家超記者會：本月將在港舉辦兩場國際會議

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月4日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超6月3日上午在政府總部召開記者會，他介紹了本月將在港舉辦兩場國際會議的具體情況。期間，他還就中九龍幹線收費、香港國安等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。香港在上星期成功舉行《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，對香港意義重大。



我再次衷心感謝中央大力支持國際調解院的總部落戶香港。我們很鼓舞中共中央政治局委員、外交部長王毅先生親臨香港出席簽署儀式，以及來自各地超過80個國家、聯合國和約20個國際組織的高級別代表齊聚香港，見證33個國家代表簽署《公約》的歷史時刻。國際調解院落戶香港，將提升香港國際地位，擴大香港的國際網絡。



我上任以來，一直積極擴大香港的國際網絡，我要求多舉辦國際會議，更要求舉辦新主題的國際會議，擴大主題領域，擴大香港的國際網絡，為香港創造新機遇。



在過去三年，我們大力推動並舉辦了多項第一次在香港舉行的國際會議，涵蓋範疇廣泛。例子包括“香港・全球人才高峰會”、“青年發展高峰論壇”、“香港國際文化高峰論壇”、“國際院士論壇”、“世界互聯網大會亞太峰會”等，都是首次在香港主辦。



在六月，我們會再接再厲，舉辦兩場第一次在香港舉行的重要國際會議。第一場是“博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議”，第二場是“公路及鐵路國際會議2025”；分別會在六月六日至七日，及十二日至十三日舉行。