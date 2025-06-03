中企在加蓬開展“童心同路，築夢未來”活動

5月28日，中交一公局集團中非區域中心加蓬奧耶姆道路整治項目團隊與接收物資的小學生合影。（中交一公局集團中非區域中心供圖） 中評社北京6月3日電／據新華網報導，近日，中交一公局集團中非區域中心加蓬奧耶姆道路整治項目團隊在加開展以“童心同路，築夢未來”為主題的公益慰問活動，團隊走訪了沿線多所小學，為孩子們送去愛心物資，傳遞來自中國的溫暖和關懷。



奧耶姆－阿索克麥增和佐克尼－馬夫內兩條道路整治項目，簡稱奧耶姆項目。本次活動覆蓋了項目正在建設的兩條道路沿線的九所小學，惠及學生220餘名。項目團隊根據沿線學校學生的實際需求，贈送了書包、文具等學習用品，希望通過實際行動減輕學生家庭的經濟負擔，激發孩子們的學習興趣，助力他們健康快樂成長。



活動期間，團隊向走訪學生介紹了中交一公局集團和項目情況，並為其中一所常年沒有衛生間的學校修建了公共廁所，改善了該校衛生狀況。



此次公益活動得到沿線師生、村民的廣泛關注。多位當地教師和家長對項目團隊表示感謝，稱讚企業不僅在修建高質量道路方面展現了專業能力，也在履行社會責任方面樹立了良好典範。



奧耶姆項目由中交一公局集團承建，全線通車後，奧耶姆市至赤道幾內亞的行程時間將由原來的2小時大幅縮短至30分鐘。



自項目啟動以來，承建公司始終貫徹中加友好合作理念，積極踐行社會責任，組織了面向沿線村莊和屬地雇員的艾滋病等傳染病防範宣講活動，並積極參與了中國駐加蓬大使館和中國（天津）第二十六批援加醫療隊組織的聯合義診等活動，贏得當地民眾和政府的認可。奧耶姆項目今後將繼續關注當地實際需求，展現企業責任擔當，在修路架橋的同時推進民心相通，為中加友好合作注入更多溫暖力量。