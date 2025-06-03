中評社北京6月3日電／據人民網報導，去年底以來，墨西哥多地遭遇嚴重旱情，水資源短缺問題加劇。墨西哥國家水務委員會表示，本輪旱情始於去年11月底，一直持續至今，已長達6個月之久。數據顯示，墨西哥65.9%的國土受乾旱衝擊，46.5%的土地處於中度至異常乾旱狀態。



墨西哥北部農業重鎮奇瓦瓦州以種植豆類、蘋果、玉米等農作物和畜牧業為主，是墨西哥目前唯一一個在乾旱監測站上完全被標記為紅色的州。當地自去年底以來幾乎沒有有效降雨，灌溉用水比正常年份減少超一半。“這是近30年來最嚴重的旱情之一。由於儲水不足和持續乾旱，今年的農作周期都被打亂了。”奇瓦瓦州農業委員會主席魯伊斯說。



墨西哥西北部及中部多地的糧食類作物和牧草顯著減產，導致部分地區農產品價格上漲。墨西哥農業市場咨詢集團預測，受持續乾旱影響，今年墨西哥農業總產量可能會下降至2.803億噸，成為繼2018年2.79億噸之後的最低產量。城市用水也受到影響。首都墨西哥城周邊的大型水庫水位持續下降，部分社區不得不輪流供水。墨西哥城市政工程部門警告說，如果未來幾個月仍無明顯降雨，可能需要進一步限制工業和家庭用水。



墨西哥國立自治大學環境與生態經濟學教授維加·洛佩斯認為，水資源短缺既有自然原因，也與基礎設施老化、水資源管理不足等因素相關。墨西哥國家水資源委員會的數據顯示，全國約一半的用水為農業用水，但許多地區仍依賴效率低下的溝渠灌溉系統，水資源浪費嚴重。地下水過度開採問題同樣突出，特別是在北部乾旱區，不少水井已接近枯竭邊緣。



乾旱問題還導致墨西哥與美國之間的水資源爭端升級。根據美墨《1944年水資源條約》，墨西哥需從格蘭德河的六條支流中每5年向美國提供約21.58億立方米的水量，美國則每年從科羅拉多河向墨西哥輸送18.5億立方米的水量。面對嚴重旱情，墨西哥的履約壓力陡增。今年以來，美方多次指責墨方未能如期交付約定水量。墨方表示，乾旱程度遠超預期，應適用“不可抗力”條款。