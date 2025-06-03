英國宣稱要建12艘核潛艇

中評社北京6月3日電／據新華網報導，英國首相斯塔默2日發布英國《戰略防務評估》，宣布將投資150億英鎊（約合203億美元）用於保障未來數十年的核威懾力量，並打造12艘新的攻擊型核潛艇。斯塔默聲稱，英國必須“為戰爭做好準備”，來自俄羅斯的威脅“不容忽視”。



斯塔默當天在格拉斯哥說，英國將以“戰時速度”加速創新，在英國本土建造6個新的兵工廠，投資防空和導彈防禦系統，在英國製造遠程武器。他還說，希望到2035年建成一支“殺傷力提升十倍的軍隊”。



斯塔默還說，他希望英國成為北約中軍事創新最快的國家。世界已經改變，這意味著“如果你願意，前線就在這裡”。



斯塔默的言論招致反對。英國《衛報》報導，反對黨綠黨認為這份《戰略防務評估》過於軍國主義。該報還援引英國議會下院綠黨國防事務代表埃莉·喬恩斯的一份聲明說，“安全不僅建立在軍備開支和威脅的基礎上，還建立在利用外交和發展真正的領導力上”，首相談到了通過增加國防開支來促進就業和經濟增長，但在清潔、綠色等領域還有更多就業崗位需要創造，“這才是政府投資的重點所在”。



英國反戰組織“制止戰爭聯盟”認為，英國政府在削減福利的同時增加國防開支是“荒唐的”。該組織的聲明說，將英國置於“戰備狀態”只會增加衝突的可能性。